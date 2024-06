Berlin (dpa/bb) – Bei einer Festnahme im Berliner Bezirk Marzahn-Hellersdorf ist ein Polizist von einem Mann in den Arm gebissen worden. Die Beamten waren wegen des Verdachts auf Fahren unter Alkoholeinfluss alarmiert worden, wie die Polizei mitteilte. Der 65-jährige Autofahrer sei am Sonntagabend im Ortsteil Mahlsdorf in Schlangenlinien in Richtung Hönower Straße gefahren und habe dort ein Restaurant besucht.

Als die Polizisten den Personalausweis und den Führerschein des 65-Jährigen verlangten, sei dieser unkooperativ gewesen. Während der anschließenden Festnahme habe er Widerstand geleistet, die Polizisten mehrmals beleidigt und einem von ihnen in den Unterarm gebissen. Der verletzte Polizist habe seinen Dienst abbrechen müssen und sei im Krankenhaus ambulant behandelt worden. Der 65-jährige Mann sei schließlich zur Blutentnahme in Polizeigewahrsam genommen worden.