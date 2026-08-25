Berlin (dpa/bb) – Bei einer Auseinandersetzung vor einer Bar in Berlin-Schöneberg sind zwei Männer verletzt worden. Ein 32-Jähriger musste mit Schnittwunden am Kopf ins Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Der zweite Mann erlitt demnach leichte Hautreizungen.

Am Montagabend attackierte eine Personengruppe die beiden Männer zunächst verbal. In der Folge sollen die Unbekannten Pfefferspray sowie ein Messer eingesetzt haben. Die Tatverdächtigen flüchteten vor dem Eintreffen der Polizei. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.





Erst Anfang August war es vor der Bar zu einer Auseinandersetzung gekommen, bei der drei Männer schwer verletzt wurden. Ein 32-Jähriger war durch Messerstiche verletzt worden und befand sich zwischenzeitlich in einem kritischen Zustand. Auch Baseballschläger und Glasflaschen kamen damals zum Einsatz.