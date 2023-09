Berlin (dpa/bb) – Nach einem Streit zwischen mehreren Personen in Berlin-Neukölln ist ein 21-jähriger Mann mit einem Messer verletzt worden. Die Tatverdächtigen flüchteten, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Der Mann erlitt bei dem Angriff Schnitt- und Stichverletzungen an Schulter, Arm und Fuß.

Demnach alarmierten Einsatzkräfte der Feuerwehr in der Nacht auf Mittwoch die Polizei, weil sie im Rahmen eines Einsatzes in der Lipschitzallee eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen beobachteten. Ein 21-Jähriger soll demnach zunächst vom Ort des Streits geflüchtet sein. Dabei soll ihm ein Unbekannter ein Bein gestellt haben, woraufhin der 21-Jährige stürzte. Dann soll der Unbekannte den Mann mit einem Messer attackiert haben.

Die Rettungskräfte versorgten den 21-Jährigen zunächst vor Ort, dann wurde er zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen zu der Tat dauern laut Polizei an.