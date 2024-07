Berlin (dpa/bb) – Ein 35-jähriger Mann ist bei einem Streit in Neukölln mit einem Messer verletzt worden. Auch der mutmaßliche Angreifer verletzte sich leicht, wie die Polizei mitteilte. Demnach begann der Streit in der vergangenen Nacht zunächst in einer Wohnung und verlagerte sich dann auf einen Gehweg am Britzer Damm. Dort soll ein 30-Jähriger den Mann mit einem Messer angegriffen und ihm Schnittverletzungen an der Schulter zugefügt haben. Dabei verletzt sich der Angreifer selbst an der Hand.

Rettungskräfte brachten den 35-Jährigen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der Angreifer wurde ambulant behandelt. In der Nähe fanden Polizisten das Messer. Die Ermittlungen gegen den 30-Jährigen dauern an.