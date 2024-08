Zehdenick (dpa/bb) – Ein Mann ist in einer Kleingartenanlage in Zehdenick (Landkreis Oberhavel) auf einen anderen Mann mit einer Machete losgegangen. Zwischen den beiden angetrunkenen Männern im Alter von 60 und 38 Jahren kam es am Sonntagnachmittag zu einem Streit, wie die Polizei mitteilte. Demnach griff der 60-Jährige im weiteren Verlauf zu der Machete und verletzte den anderen damit leicht. Bei dem Gerangel wurde der 60-Jährige schwer verletzt.

Den Angaben zufolge verließ der 60-Jährige die Gartenanlage mit seinem Auto. Die Polizei konnte ihn stoppen und kontrollieren. Einen Alkoholtest lehnte der Mann ab und leistete Widerstand, als seine Identität festgestellt und seine Wunde versorgt werden sollte. Er wurde mit einem Krankenwagen in eine Klinik gefahren, in der ihm Blut abgenommen wurde. Nach einer Behandlung wurde er wieder entlassen. Die Kriminalpolizei ermittelt nun gegen beide Männer. Laut einer Sprecherin kannten sich die beiden.