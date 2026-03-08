In Berlin eskaliert am Samstagnachmittag ein Streit zwischen zwei Männern. Einer von ihnen wird mit einem Messer verletzt. (Symbolbild)
In Berlin eskaliert am Samstagnachmittag ein Streit zwischen zwei Männern. Einer von ihnen wird mit einem Messer verletzt. (Symbolbild) Foto: Soeren Stache/dpa

Berlin (dpa/bb) – Ein 29-jähriger Mann ist am Samstagnachmittag in Berlin bei einer Auseinandersetzung mit einem Messer verletzt worden. Polizeiangaben zufolge ereignete sich der Vorfall gegen 16.45 Uhr in der Karl-Marx-Straße. Nach ersten Erkenntnissen gerieten zwei Männer auf offener Straße in Streit. Dabei soll ein bislang unbekannter Mann ein Messer gezogen und den 29-Jährigen am Bein verletzt haben. 

Der Verletzte erlitt mehrere Schnittwunden und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der mutmaßliche Angreifer war bereits geflüchtet, als die Einsatzkräfte eintrafen.