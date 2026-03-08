Berlin (dpa/bb) – Ein 29-jähriger Mann ist am Samstagnachmittag in Berlin bei einer Auseinandersetzung mit einem Messer verletzt worden. Polizeiangaben zufolge ereignete sich der Vorfall gegen 16.45 Uhr in der Karl-Marx-Straße. Nach ersten Erkenntnissen gerieten zwei Männer auf offener Straße in Streit. Dabei soll ein bislang unbekannter Mann ein Messer gezogen und den 29-Jährigen am Bein verletzt haben.

Der Verletzte erlitt mehrere Schnittwunden und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der mutmaßliche Angreifer war bereits geflüchtet, als die Einsatzkräfte eintrafen.



