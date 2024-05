Herzberg (dpa/bb) – Ein Mann hat in der Nacht zum Donnerstag in Herzberg (Landkreis Elbe-Elster) einen Unfall mit einem gestohlenen Auto gebaut. Der Fahrer wurde vorläufig festgenommen, wie die Polizeidirektion Süd am Donnerstag mitteilte. Der Mann hatte laut Polizei einen Unfall verursacht, bei dem Sachschaden entstanden war.

Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizisten demnach fest, dass der Mann unter Drogen stand und keinen Führerschein hatte. Außerdem war das Unfallauto kurz vorher am Bahnhof gestohlen worden, wie es hieß. Die Beamten stellten den Wagen sicher und ordneten bei dem Fahrer eine Blutentnahme an.