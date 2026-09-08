Berlin (dpa/bb) – Nach Schüssen auf einen 27 Jahre alten Mann in Berlin-Neukölln sucht die Polizei Zeugen. Der Mann starb in der Nacht zum Montag noch vor Ort auf dem Gehweg, wie die Polizei mitteilte. Laut Polizei sollen an der Tat mindestens zwei Männer beteiligt gewesen sein, die mit einem dunklen Fahrzeug über die Sonnenallee in Richtung Baumschulenweg geflüchtet sein sollen.

Beide Männer trugen demnach dunkle Kleidung und möglicherweise war einer oder waren beide maskiert. Die Polizei bittet um Hinweise von Menschen, die etwas beobachtet oder Bild- oder Tonaufnahmen gemacht haben.





Die Polizei war in der Nacht zum Montag gegen 2.30 Uhr alarmiert worden, Anwohner und weitere Zeugen hätten Schüsse gehört, wie es hieß. Die ersten eintreffenden Kräfte hätten einen angeschossenen, sehr schwer verletzten Mann auf dem Gehweg gefunden und noch versucht, diesen zu reanimieren. Auch ein Notarzt war im Einsatz.