Berlin (dpa/bb) – Ein 30-jähriger Mann soll in Berlin-Wilmersdorf Polizeibeamte mit einem Hammer angegriffen haben. Der Mann war am Mittwochabend im Bereich Brandenburgische Straße/Konstanzer Straße «hammerschwingend» unterwegs, als ein Zeuge die Beamten alarmierte, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

Als er die eingetroffenen Einsatzkräfte bemerkte, flüchtete der Mann in einen Park. Nach mehreren Aufforderungen der Beamten, das Werkzeug fallen zu lassen, ging der 30-Jährige mit dem Hammer auf die Polizisten zu. Als die Beamten den Gebrauch einer Schusswaffe androhten, flüchtete er erneut.

Laut Polizei konnte der Mann mit Pfefferspray schließlich entwaffnet und festgenommen werden. Er habe erheblichen Widerstand geleistet und einen Beamten an der Hand verletzt. Rettungskräfte brachten den 30-Jährigen in ein Krankenhaus mit psychiatrischer Abteilung.