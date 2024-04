Neuruppin (dpa/bb) – Ein 21 Jahre alter Mann ist von einem 37-Jährigen an einer Bushaltestelle mit einem Messer angegriffen und dabei schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, war es zuvor am Montagnachmittag zu einem Streit zwischen den beiden Männern in Neuruppin (Landkreis Ostprignitz-Ruppin) gekommen. Der 21-Jährige wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Zuvor hatte die «MOZ» berichtet. Die beiden Männer sind dem Polizeisprecher zufolge Bewohner einer Unterkunft für Asylbewerber.