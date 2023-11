Berlin (dpa/bb) – Alba Berlin Manager Marco Baldi sieht derzeit viele Probleme bei der Hauptstadtmannschaft. «Wir können kaum trainieren und sind in einem reinen Überlebensmodus», sagte der 61-Jährige dem rbb über die vielen Verletzten beim Tabellen-Sechsten der BBL.

Die zahlreichen Verletzungen der Spieler sind mit Sicherheit ein Grund für die Niederlagen, die der Verein zuletzt hinnehmen musste. «Es ist eine sehr schwierige Situation. Zunächst sind uns alle Center ausgefallen», sagte Baldi zur Lage. Das gehe auch zulasten der anderen Teammitglieder, die nun umso härter spielen müssten. Mittlerweile gäbe es sogar Schwierigkeiten selbst mit Unterstützung der Jugendspieler eine vollständige Mannschaft zu bilden. «Darum schaue ich momentan gar nicht auf die Tabelle», sagte der 61-Jährige.

Nach fünf verlorenen Spielen in Folge kann das Team noch nicht an die Erfolge der Vorjahre anknüpfen. Auch in der Euroleague sind die Ergebnisse ernüchternd – die Berliner belegen den letzten Platz. «Wir sind noch kein ernsthafter Anwärter auf die Playoffs, das muss man klar sagen – auch aus wirtschaftlichen Gründen», sagte Baldi. «Aber wir werden weiter versuchen, uns in diese Richtung zu entwickeln.»

Dazu gibt es weiter Probleme mit der Mercedes-Benz Arena. «Große Probleme sind zum einen die Verfügbarkeit der Arena und der wirtschaftliche Preis, den wir dennoch dafür aufbringen müssen. Das ist dauerhaft eine große Gefahr.» Ohne Unterstützung würde der Verein nicht weiterkommen.