Cottbus (dpa/bb) – Jaroslawa Mahutschich aus der Ukraine und Sam Kendricks aus den USA führen die Startlisten für das 20. Internationale Springer-Meeting in der Cottbuser Lausitz-Arena an. Welt- und Europameisterin Mahutschich siegte im Vorjahr im Hochsprung mit 1,98 Metern und ist auch in diesem Jahr an diesem Mittwoch die Favoritin. Aus Deutschland sind Imke Onnen (LG Hannover), Marie-Laurence Jungfleisch (VfB Stuttgart) und Blessing Enatoh (LG Nord Berlin) am Start.

Im Stabhochsprung der Männer ist Tom Linus Humann vom Schweriner SC aus deutscher Sicht dabei. Und neben dem zweimaligen Cottbus-Sieger Kendricks tritt im achtköpfigen Feld auch der dreimalige Cottbus-Sieger Piotr Lisek an. Der Pole hält mit 5,92 Metern den Meeting-Rekord. Die Lausitz-Arena ist mit 2200 Zuschauern ausverkauft.