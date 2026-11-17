Berlin (dpa/bb) – Nach dem tödlichen Unfall eines achtjährigen Mädchens mit einem Linienbus in Berlin plant eine Verkehrsinitiative eine Mahnwache am Freitagabend. Sie soll am Ort des Unfalls an der Ecke Potsdamer Straße und Lützowstraße in Mitte stattfinden, wie der Verein Changing Cities miteilte. Der Fahrradclub ADFC werde ein weißes Rad als sogenanntes Geisterrad zum Gedenken an das Todesopfer aufstellen.

Das Mädchen war am Samstag bei dem Unfall von einem Bus überfahren worden und gestorben. Zusammen mit seiner Mutter wartete es neben dem Bus an einer Ampel und soll beim Losfahren mit dem Rad nach Angaben der Polizei ins Schlingern geraten und von dem Bus erfasst worden sein.



