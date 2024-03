Berlin (dpa/bb) – Nach dem schweren Verkehrsunfall mit zwei Toten haben Teilnehmer einer Mahnwache am Sonntag Konsequenzen gefordert. Sie versammelten sich am späten Nachmittag am Unfallort vor einer Shopping-Mall gegenüber dem Bundesrat dicht am Potsdamer Platz. Zu der Veranstaltung aufgerufen hatten unter anderem der ADFC, der Verkehrsclub Deutschland Berlin und der Verein Fuss e.V., der sich für die Rechte von Fußgängern im Straßenverkehr engagiert. Dessen Sprecher Roland Stimpel kritisierte Verkehrssenatorin Manja Schreiner (CDU). «Sie haben angekündigt, dass Sie hier auf diesem Stück Straße sowie an 29 anderen Hauptstraßen das aktuelle Tempolimit wieder von 30 auf 50 hochsetzen wollen», sagte er und forderte sie auf, die Pläne aufzugeben. «Spätestens seit gestern sollten Ihnen die Augen geöffnet sein.»

Innensenatorin Iris Spranger (SPD) rief Stimpel dazu auf, feste Tempoblitzer installieren zu lassen. An Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) richtete er die Forderung, auf allen Stadtstraßen endlich Tempo 30 zuzulassen und die Strafen für Raserei und den Missbrauch von Geh- und Radwegen zu erhöhen. An die Verkehrsteilnehmer gerichtet sagte Stimpel: «Wenn ihr zu Fuß unterwegs seid, seid vorsichtig. Vertraut nicht auf Regeltreue und Rücksicht anderer. Wenn ihr Auto fahrt: Haltet euch, verdammt noch mal, an die Regeln.»

Am Samstagvormittag hatte es auf der Leipziger Straße einen schweren Verkehrsunfall gegeben. Dabei war ein 83 Jahre alter Autofahrer nach Zeugenaussagen mit überhöhter Geschwindigkeit in eine Frau mit Kinderwagen gefahren, die die Straße überqueren wollte. Die Mutter und ihr Sohn wurden lebensgefährlich verletzt und starben später im Krankenhaus.

«Jedes Mal, wenn ein Kind in Berlin überfahren wird, stelle ich mir die Frage, ist es beim nächsten Mal meins», sagte die verkehrspolitische Sprecherin der Grünen-Fraktion, Antje Kapek, bei der Mahnwache. «Wir sind weit entfernt von einer Vision Zero, einer Vision null Verkehrstote.» Das Ziel zu erreichen, sei nur möglich, wenn die Tempo-Reduzierung wie in der Leipziger Straße erhalten bleibe und mit dem Einrichten von geschützten Rad- und Fußwegen. «Wir wissen all das, wir haben kein Erkenntnisdefizit», sagte Kapek. «Mir ist gerade unglaublich schlecht, wenn ich darüber nachdenke, dass zwei Menschen hier an dieser Stelle ums Leben gekommen sind.»

An die beiden Toten erinnern weiße Silhouetten, die neben der Straße angebracht wurden. Teilnehmer der Mahnwache legten davor Blumen nieder und zündeten Kerzen an.