Magdeburg (dpa) – Cheftrainer Bennet Wiegert vom SC Magdeburg will mit viel positiver Energie ins Ost-Derby gegen die Füchse gehen. «Wir freuen uns auf dieses Spiel – ohne Wenn und Aber. Das kommt jetzt einfach gut nach der Nationalmannschaftswoche gleich so einen extrem wertigen Gegner, ein extrem wertiges Spiel zu haben», sagte Wiegert vor dem Spitzensiel in der Handball-Bundesliga an diesem Samstag (16.05 Uhr/Dyn und ARD). «Die Freude darauf soll grenzenlos sein», ergänzte der Trainer vor dem Duell Erster gegen Zweiter.

Wenn der Champions-League-Sieger den deutschen Meister aus der Hauptstadt empfängt, trifft die beste Abwehr der Liga auf den besten Angriff. SCM-Superstar Gisli Kristjansson weiß bei noch neun zu absolvierenden Spielen und sechs Punkten Vorsprung um die Bedeutung des Spiels: «Gegen die Füchse brauchen wir eine Top-Performance – und die wollen wir liefern. Das wird eng, das wird umkämpft und wir werden alles dafür geben, damit wir die zwei Punkte hierbehalten.»



