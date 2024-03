Berlin (dpa/bb) – Eine Gruppe von Männern soll einen 27-Jährigen in der Nacht zu Freitag in Prenzlauer Berg mit Fäusten geschlagen haben. Der 27-Jährige stand an der Schönhauser Allee mit zwei Begleitpersonen vor einem Späti, wie die Polizei Berlin am Freitag mitteilte. Als er in den Laden ging, unterhielten sich die zwei mit einer achtköpfigen Männergruppe über Geschlechterdiversität, hieß es.

Das Gespräch entwickelte sich nach Polizeiangaben zu einer Diskussion, «auf die einer der Männer sehr emotional reagierte». Der 27-Jährige verließ laut Polizei den Späti und stellte sich schützend vor eine seiner Begleitpersonen. Ein Mann aus der Gruppe habe ihm daraufhin ins Gesicht gespuckt und weitere mit Fäusten auf ihn eingeschlagen, hieß es. Danach seien die Männer geflüchtet.

Der 27-Jährige erlitt laut Polizei Verletzungen im Gesicht und am Kopf, die anderen beiden blieben unverletzt. Der Staatsschutz ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.