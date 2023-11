Berlin (dpa/bb) – Zwei junge Männer sind vor einem Schnellrestaurant in Berlin-Gesundbrunnen aufgrund ihres Äußeren homophob beleidigt und attackiert worden. Der für politische Straftaten zuständige Staatsschutz ermittelt nach der Attacke am Montagabend auf dem Hanne-Sobek-Platz, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Demnach sollen der 21-Jährige und der 18-Jährige von einem etwa 40-jährigen Mann beleidigt worden sein. Bei dem anschließenden Streit soll der Mann den 21-Jährigen gegen den Oberkörper geschlagen haben. Der Mann und seine zwei Begleiter, eine Mann und eine Frau, flüchteten. Eine ärztliche Behandlung des 21-Jährigen war nicht nötig, wie es hieß.