Potsdam (dpa/bb) – Nach einem Angriff auf den Wachmann einer Asylunterkunft sind zwei Männer im Alter von 22 und 42 Jahren wegen besonders schwerer räuberischer Erpressung zu Haftstrafen verurteilt worden. Gegen den Jüngeren sprach die Kammer am Landgericht in Potsdam eine Freiheitsstrafe von fünf Jahren und sechs Monaten aus. Der Ältere erhielt eine Strafe von fünf Jahren und neun Monaten. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Nach Überzeugung der Richter hatten sich die beiden im März 2025 als Teil einer Gruppe zu einem Angriff auf eine Asylunterkunft in Stahnsdorf (Landkreis Potsdam-Mittelmark) verabredet. Sie sollen dort unter anderem zwei Fenster zu Bruch gebracht haben. Als zwei Wachleute die Verfolgung aufnahmen, sollen die beiden Angeklagten sie mit einer CO2-Pistole bedroht haben.





Schließlich hätten die beiden Männer einen Wachmann gestellt. Sie hätten auf seinem Rücken gekniet und ihn mit einer Eisenkette geschlagen, so dass der Wachmann kurzzeitig das Bewusstsein verlor.

Die beiden Männer können gegen das Urteil Revision einlegen.