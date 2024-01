Berlin (dpa/bb) – Zwei Männer sind bei einem Angriff mutmaßlich mit einer Machete im U-Bahnhof Hansaplatz (Berlin-Mitte) am Sonntag schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei und Aussagen von Zeugen soll ein 29-Jähriger dort zunächst einem anderen Mann mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Daraufhin soll dieser den 29-Jährigen mit der Machete angegriffen und an der Hand verletzt haben. Ein 34-Jähriger sei dazwischen gegangen und dabei ebenfalls am Bein verletzt worden.

Rettungskräfte brachten die beiden Männer mit schweren Schnittverletzungen in ein Krankenhaus. Lebensgefahr bestehe nicht. Eine Suche nach dem mutmaßlichen Täter in der Nähe des U-Bahnhofs blieb demnach erfolglos. Die Polizei hat mit ihren Ermittlungen begonnen.