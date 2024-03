Berlin (dpa/bb) – Drei Männer haben nach Angaben der Polizei in Berlin-Kreuzberg Beamte angegriffen und sie verletzt. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, wurden Zivilpolizisten in der Nacht auf Samstag zunächst auf eine körperliche Auseinandersetzung zwischen zwei Männern an der Einmündung Reichenberger Straße Ecke Adalbertstraße aufmerksam. Daraufhin gaben sie sich demnach als Polizisten zu erkennen und trennten die Männer. Ein 18-Jähriger hat bei der Festnahme Widerstand geleistet und versucht, zu flüchten. Als der Mann sich dann beruhigte, kam ein 19-Jähriger dazu, schlug einen Polizisten mit der Faust und versuchte, den 18-Jährigen zu befreien. Weitere Polizisten gingen dazwischen und nahmen ihn fest. Daraufhin kam nach den Angaben ein weiterer 19-jähriger Mann dazu, der die Einsatzkräfte ebenfalls mit Faustschlägen angriff und die beiden vorher festgenommenen Männer befreien wollte. Er wurde festgenommen.

Drei Polizisten erlitten bei den Angriffen unter anderem Schulter-, Gesichts- und Knieverletzungen. Sie konnten laut Polizei ihren Dienst fortsetzen. Die drei Männer wurden in Polizeigewahrsam gebracht. Gegen den 18-Jährigen und die beiden 19-Jährigen wird den Angaben zufolge wegen des Verdachts des Widerstands gegen und Angriffes auf Polizeivollzugsbeamte, der versuchten Gefangenenbefreiung und der Körperverletzung ermittelt.