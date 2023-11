Berlin (dpa/bb) – Eine 15 Jahre alte Schülerin soll von mindestens fünf Mitschülerinnen auf der Toilette einer Oberschule in Berlin-Wilhelmstadt angegriffen und verletzt worden sein. Sie sollen dem Mädchen am Freitagmittag eine Kette vom Hals gerissen und gestohlen haben, wie die Polizei Berlin am Samstag mitteilte. Die 15-Jährige sei «aus der Gruppe heraus auch geschlagen und getreten worden», hieß es von der Polizei.

Eine Lehrkraft leistete demnach Erste Hilfe bei der 15-Jährigen, die in ein Krankenhaus kam. An der Kette hing laut einer Polizeisprecherin der arabische Schriftzug für «Allah». Die Polizei ermittelt zu den Hintergründen der Tat und überprüft den Angaben zufolge etwa auch einen religiösen Hintergrund.