Berlin (dpa) – Ein Mädchen ist in Berlin-Neukölln aus dem dritten Stock gefallen und von einem Mann aufgefangen worden. Die Sechsjährige kam am Dienstagabend mit Schürfwunden an den Beinen zur Beobachtung ins Krankenhaus, wie die Polizei Berlin mitteilte.

Das Mädchen kletterte demnach im dritten Stock einer Unterkunft für wohnungslose Menschen von innen auf das Fensterbrett und ließ sich dann außen vom offenen Fenster herunter. Dabei stürzte das Kind ab, wie es hieß. Ein anderer Bewohner der Unterkunft fing es demnach unten auf.





In der Wohnung trafen Beamte auf zwei weitere Mädchen im Alter von zwei und fünf Jahren. Eine erziehungsberechtigte Person sei nicht in der Wohnung gewesen. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der Verletzung der Aufsichtspflicht.