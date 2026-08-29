Berlin (dpa/bb) – Mauro Lustrinelli steht vor seiner Bundesliga-Premiere als Fußball-Trainer des 1. FC Union Berlin. Die Eisernen empfangen heute zum Auftakt der neuen Spielzeit (15.30 Uhr/Sky) Eintracht Frankfurt. Von vielen Experten werden die Köpenicker wie jede Saison als Abstiegskandidat gehandelt. In der Saisonvorbereitung hatten die Unioner nur drei ihrer zehn Testspiele gewonnen.

Lustrinelli muss im Stadion An der Alten Försterei nicht nur auf die angeschlagenen Oliver Burke, Andrej Ilić, Stanley N’Soki und Marvin Friedrich verzichten. Auch Torjäger Ilyas Ansah trägt nicht mehr das Union-Trikot und spielt künftig in der Premier League für Hull City. Dafür könnte Neuzugang Felix Uduokhai in der Innenverteidigung sein Debüt feiern.





Im Tor wird erneut Matheo Raab stehen. Fraglich ist, ob es der bisherige Stammkeeper Frederik Rönnow in den Kader schafft. Der Däne war nach langer Verletzungspause in dieser Woche ins Mannschaftstraining zurückgekehrt.