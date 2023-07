Potsdam (dpa/bb) – Ein noch anonymer Lottospieler aus dem Havelland in Brandenburg hat den Jackpot im Spiel 6 aus 49 vom vergangenen Samstag geknackt und fast zehn Millionen Euro gewonnen. Der männliche oder weibliche Glückspilz habe als einziger bundesweit mit den Zahlen 3-10-19-33-41-45 und der Superzahl 6 die Gewinnklasse 1 abgeräumt, teilte Lotto Brandenburg am Montag mit. Er oder sie habe für zwei Ziehungen und beide Zusatzlotterien 21,90 Euro eingesetzt und nun 9 635 498,60 Euro gewonnen.

Der Schein nimmt am 5. August noch einmal an den Ziehungen teil. Der Tipper oder die Tipperin ist demnach der achte Lotto-Millionär in Brandenburg in diesem Jahr. Lotto Brandenburg rief ihn dazu auf, sich möglichst direkt in der Lottozentrale in Potsdam zu melden und empfahl, bei aller Freude auch Ruhe und – zum eigenen Schutz – Stillschweigen über den Gewinn zu bewahren.