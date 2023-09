Brandenburg/Havel (dpa/bb) – Vor mehr als einem Jahr haben Unbekannte eine Mops-Skulptur zu Ehren Loriots in Brandenburg an der Havel gestohlen – nun hat die Geburtsstadt des Humoristen die Bronzefigur ersetzen lassen. «Waldmops Nr. 20» soll am kommenden Dienstag feierlich enthüllt werden, wie die Tourismusgesellschaft der Stadt mitteilte. Er bekommt dank zahlreicher Spenden wieder seinen Platz an der Nordseite der St. Katharinenkirche im Stadtzentrum. Der gehörnte Mops ist eine von 27 aufgestellten Bronzefiguren in der Havelstadt, die ihrem Ehrenbürger damit ein Denkmal gesetzt hat.

Anlässlich seines 100. Geburtstag am 12. November sind in Brandenburg/Havel eine Ausstellung, Mops-Führungen und Theateraufführungen geplant. Zu dem plattnasigen Vierbeiner – seinem Lieblingstier – schuf Loriot ein Zitat mit Kultstatus: «Ein Leben ohne Mops ist möglich, aber sinnlos.»

Anlässlich des bevorstehenden Geburtstages von Loriot schrieb die Stadt: «Er war einer von uns, stolz, ein Brandenburger zu sein, der seine Wurzeln nie vergessen hat und seiner Heimatstadt sein Leben lang verbunden blieb.» Nun soll mit der Sonderausstellung «Heile Welt» im Stadtmuseum daran erinnert werden, wie der Humorist im Jahr 1985 seine Geburtsstadt besuchte. Damals habe er im Brandenburger Dommuseum seine erste Ausstellung in der DDR eröffnet, teilte die Stadt mit.

Der Diebstahl von «Waldmops Nr. 20» im Juli vergangenen Jahres blieb bisher ungeklärt, ebenso das Verschwinden einer anderen Mops-Figur schon ein Jahr zuvor. Seit 2015 liegen und sitzen die Kunstfiguren überall im Gebiet der Stadt.

Loriot, eigentlich Bernhard-Viktor (Vicco) von Bülow, gehörte als Karikaturist, Autor, Regisseur und Schauspieler jahrzehntelang zu den Großen seines Fachs. Er starb am 22. August 2011 in Ammerland am Starnberger See.