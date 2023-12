Brandenburg an der Havel (dpa/bb) – Brandenburg an der Havel hat mit seinem Loriot-Programm anlässlich des 100. Geburtstages des Humoristen mehr Interesse geweckt als ursprünglich erwartet. Vor vier Wochen begannen zahlreiche Veranstaltungen in der 73.000 Einwohner-Stadt, in der Vicco von Bülow am 12. November 1923 geboren und getauft wurde. «Es sind ein paar tausend Besucher gekommen», sagte der Geschäftsführer der Tourismus- und Stadtmarketinggesellschaft, Thomas Krüger. «Es ist deutlich besser gelaufen als wir gedacht hatten.»

Das Stadtmuseum, in dem die Loriot-Ausstellung «Heile Welt» zum 100. Geburtstag eröffnet wurde, sei für den Besucherandrang einfach zu klein gewesen. Die Besucher kämen auch aus anderen Regionen, viele davon aus dem Berliner Raum. Große Nachfrage hatte es auch für die Stadtführungen und eine 20-Euro-Sammlermünze gegeben, die die Bundesbank herausgab.

Zudem gehen Überlegungen in Brandenburg an der Havel weiter, ob sich die Stadt offiziell Loriot-Stadt nennen soll. Krüger sagte, dies werde im Januar 2024 im Kulturbeirat diskutiert und müsse dann zunächst auch mit der Familie von Vicco von Bülow besprochen werden. Das Echo auf einen möglichen Namenszusatz sei aber unterschiedlich. Es hatte kritische Stimmen gegeben, dass Brandenburg an der Havel nicht nur Loriot als Aushängeschild haben sollte.

Zuwachs bekommt die Stadt nun bei den Karikaturen der Knollennasenmännchen, einem Markenzeichen Loriots. Eine Stele als eine Art Wegweiser soll noch vor Weihnachten am Bahnhof aufgestellt werden, wie Krüger sagte.

Brandenburg an der Havel setzt ihrem Ehrenbürger Loriot seit Jahren vor allem mit Mops-Figuren Denkmale. Die Skulpturen stehen überall in der Stadt verteilt. Der Mops war das Lieblingstier von Vicco von Bülow, der auch für das Zitat bekannt ist: «Ein Leben ohne Mops ist möglich, aber sinnlos.»