Berlin (dpa) – Die neue Kurzhaarfrisur von Abwehrspieler Tom Rothe bringt auch für Union Berlins neuen Trainer Mauro Lustrinelli einen Vorteil mit sich. Als er den 21-Jährigen, der sich unter der Woche von seinem Lockenschopf getrennt hatte, in der Kabine gesehen habe, habe er zuerst an einen neuen Spieler gedacht, scherzte Lustrinelli vor dem Bundesligaspiel bei Bayer Leverkusen am Samstag (15.30 Uhr/Sky).

«Aber ich habe verstanden, wieso. Weil ich habe sie viel verwechselt, Leo und ihn», sagte der 50-Jährige. Rothe hatte seine neue Frisur so auch bei Instagram selbst kommentiert. Denn auch sein Abwehrkollege Leopold Querfeld hat blonde Locken.





Für Rothe gab es vom Trainer dann auch ein sportliches Lob. Der Deutsche sei ein idealtypischer Union-Spieler. «Lauffreudig, Box-to-Box, immer für das Team da sein. Er kann gut verteidigen, er kann gut angreifen, er macht das mit einem großen Herz und auch mit Kopf», sagte der Schweizer.

Rönnow wieder fit

Lustrinellis Wunsch-Neuzugang Kastriot Imeri wird den Berlinern im Rheinland noch nicht zur Verfügung stehen. Der 26-Jährige ist noch im Aufbautraining, könnte aber in der kommenden Woche voll einsteigen. «Er ist ein Mensch, der viel Energie bringt, extrovertiert ist und gleichzeitig auf dem Platz auch die Kreativität bringen kann. Als Position ist er die Nummer zehn zwischen den Linien», sagte der Trainer über seinen Landsmann, mit dem er schon beim FC Thun erfolgreich zusammenarbeitete.

Dafür kehrt Torwart Frederik Rönnow nach längerer Pause zurück in den Kader. Ob die Nummer eins der vergangenen Jahre auch direkt wieder im Tor stehen wird oder Matheo Raab den Vorzug erhält, ließ Lustrinelli offen.