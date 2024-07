Hirschfeld (dpa/bb) – Im Landkreis Elbe-Elster ist ein 45 Jahre alter Lastwagenfahrer mit seinem Fahrzeug gegen einen Baum gefahren und gestorben. Wie ein Sprecher der Polizei mitteilte, kam der Lkw am frühen Morgen aus zunächst ungeklärter Ursache von der Straße ab. Der Unfall ereignete sich in der Nähe von Hirschfeld, nahe der Landesgrenze zu Sachsen. Der Mann erlag seinen schweren Verletzungen noch am Unfallort.

Am Vormittag gegen 10.30 Uhr liefen die Bergungsarbeiten dem Sprecher zufolge noch. Es gab keine weiteren Verletzten, wie es hieß.