Berlin (dpa/bb) – Ein 85-Jähriger ist in Berlin-Westend von einem Lkw erfasst worden und gestorben. Ein 35 Jahre alter Lkw-Fahrer sei mit seinem Fahrzeug auf dem Weg zu einer größeren Kreuzung gewesen, sagte eine Polizeisprecherin. Es handelte sich demnach nicht um einen sogenannten Abbiege-Unfall.





Noch vor der Kreuzung, an der es auch Ampeln gibt, wurde der 85-Jährige auf der Fahrbahn erfasst. Warum er sich auf der Straße befand, sei Gegenstand der Ermittlungen, so die Polizei. Der Fußgänger ist noch am Unfallort an seinen Verletzungen gestorben.