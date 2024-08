Kloster Lehnin (dpa/bb) – Ein Lkw-Anhänger ist auf der A2 zwischen den Anschlussstellen Brandenburg und Netzen im Landkreis Potsdam-Mittelmark in Brand geraten und hat damit eine Sperrung der Autobahn ausgelöst. Der mit Kaffee beladene Anhänger hatte am Mittwochabend bei Kloster Lehnin Feuer gefangen, wie die Polizei mitteilte. Der Lkw-Fahrer habe noch rechtzeitig rechts ranfahren und die Sattelzugmaschine abkuppeln können, teilte die Feuerwehr mit.

Aufgrund der Rauchentwicklung musste die Autobahn zunächst in beide Fahrtrichtungen gesperrt werden. Während die Fahrbahn in Richtung Magdeburg später wieder freigegeben wurde, blieb sie in Richtung Potsdam weiter gesperrt.

Verletzt wurde nach Polizeiangaben niemand. Die Brandursache und die Schadenshöhe waren zunächst unklar. Die Aufräumarbeiten dürften laut Polizei voraussichtlich bis Donnerstagvormittag dauern.