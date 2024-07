Berlin (dpa) – Fußball-Bundesligist 1. FC Union Berlin hat den türkischen U21-Nationalspieler Livan Burcu verpflichtet und ihn für die kommende Saison umgehend an den 1. FC Magdeburg verliehen. Der 19 Jahre alte Mittelfeldspieler wechselte aus der dritten Liga vom SV Sandhausen.

«Mit Livan haben wir einen jungen, sehr talentierten Außenstürmer für uns gewinnen können, der bereits in der dritten Liga seine Dribbelstärke und Torgefahr unter Beweis gestellt hat», sagte Unions Geschäftsführer Profifußball Horst Heldt. Er zeichne sich durch ein hohes Entwicklungspotenzial aus und wisse, dass er weiter dazulernen müsse. «Dabei werden wir ihn mit geeigneten Maßnahmen, zu denen auch die Leihe in die 2. Bundesliga zum 1. FC Magdeburg gehört, unterstützen», so Heldt.

Ottmar Schork, Geschäftsführer Sport beim 1. FC Magdeburg sagte zu der Leihe: «Livan bringt sehr viel Qualität mit, hat hohes spielerisches Potenzial und wird unsere Offensive beleben.» In 28 Drittligapartien für Sandhausen traf Burcu viermal und lieferte fünf Vorlagen. Am 22. März dieses Jahres hatte er sein Debüt für die türkische U21-Nationalmannschaft gegen Georgien.