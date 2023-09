Berlin (dpa) – Die Schauspielerin Liv Lisa Fries musste sich für ihre Hauptrolle in der Serie «Babylon Berlin» wieder an das Berlinern gewöhnen. Für die erste Staffel der preisgekrönten Produktion habe sie sich viel mit dem Dialekt beschäftigt und ihn sogar auch privat versucht zu sprechen, erzählte die 32-Jährige am Rande des Deutschen Schauspielpreises am Freitagabend in Berlin. «Ich hab es mir einfach wieder draufgeschafft. Ich bin ja Berlinerin und hab sozusagen die Berliner Schnauze, die in mir ist, dann rausgeholt.»

Für die vierte Staffel, die ab Anfang Oktober im Ersten zu sehen ist, sei sie dann leichter in den Dialekt reingekommen, den auch ihre Hauptrolle Charlotte Ritter im Berlin der 1920er-Jahre spricht.