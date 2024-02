Ab kommenden April verstärkt Little John Bikes seine Geschäftsführung. Melanie Naumann ist eine ebenso junge wie bereits erfahrene Branchen-Finanzfrau und wird neue CFO (Chief Financial Officer) beim Fahrrad-Filialisten Little John Bikes GmbH (LJB).

Little John Bikes, eines der führenden Unternehmen im Fahrradfachhandel und Experte im Bikeleasing, gibt bekannt, dass Melanie Naumann ab dem 01. April 2024 als neue Geschäftsführerin für die Bereiche Finanzen (CFO), Digitalisierung und Personal für das Unternehmen tätig sein wird. Mit diesem „strategisch bedeutenden Schritt“ setzt Little John Bikes laut eigener Aussage nicht nur auf eine junge, dynamische Führungspersönlichkeit, sondern bringt auch frischen Wind in die Geschäftsführung.

Verjüngung der Geschäftsführung

Laut LJB besitzt Melanie Naumann eine beeindruckende Expertise im Bereich Finanzen, die sie insbesondere in der dynamischen Fahrradbranche bereits sehr erfolgreich unter Beweis gestellt hat. Die Entscheidung, Melanie Naumann in die Geschäftsführung zu integrieren, unterstreicht das Engagement von Little John Bikes für eine moderne, diverse und zukunftsorientierte Ausrichtung.

Die deutliche Verjüngung der Geschäftsführung sei laut Little John Bikes ein sehr bewusster Schritt, um die Unternehmensführung an die sich ständig wandelnden Marktanforderungen anzupassen.

„Ich bin sehr glücklich und tief überzeugt, dass Frau Naumann mit ihrer herausragenden Branchen-Expertise und ihrer sehr erfolgreichen Vergangenheit als Top Führungskraft mit dem Schwerpunkt Finanzen einen entscheidenden Beitrag zur Weiterentwicklung von Little John Bikes leisten wird“, sagt CEO Dr. Robert Peschke.

Digitalisierung und Brand-Ausbau

Die lang gewünschte Erweiterung des Führungsteams geht Hand in Hand mit den Zukunftsplänen von Little John Bikes. Insbesondere in den Bereichen Finanzen, Personal/ PE sowie im Rahmen der konsequenten Digitalisierung und dem Ausbau der Brand als Bikeleasing-Experte sind laut LJB weitere, bedeutende Fortschritte zu erwarten.

„Ich freue mich darauf, mit Little John Bikes neue Märkte zu erschließen und gemeinsam mit innovativen Ideen nachhaltigen Erfolg zu schaffen. Wir werden neue Maßstäbe setzen und digitale sowie konsequent kundenorientierte Lösungen am Markt etablieren.“, so Melanie Naumann selbst.

Über Little John Bikes

Little John Bikes (LJB) mit Hauptsitz in Dresden zählt als Bikeleasing-Experte mit über 60 Filialen zu den führenden Fahrradhändlern in Deutschland. Das 1997 gegründete Unternehmen beschäftigt über 400 Mitarbeiter:innen und ist das größte Mobilitätsnetzwerk im deutschen Fahrradeinzelhandel.

Als Spezialist im Megatrend – verfolgt LJB mit der Marke ePedalics seit 2023 eine Mehrmarkenstrategie, um die speziellen Kundenanforderungen in diesem Segment noch bedarfsgerechter und vielseitiger zu bedienen.

Text/Quelle: red / Little John Bikes PM