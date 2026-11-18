Berlin (dpa/bb) – Zwei West-Berliner Traditionsorte schlagen ein neues Kapitel auf: In den Räumen des einstigen Café Kranzler am Kurfürstendamm und im nur wenige Gehminuten entfernten Literaturhaus in der Fasanenstraße werden wieder Gäste empfangen. Die Gründerzeitvilla in der Fasanenstraße wurde «mit der Pinzette saniert», teilte die Berliner Immobilienmanagement GmbH mit. Dafür wurden historische Stuckelemente und Tafelparkett aufgearbeitet und technische Anlagen modernisiert, hieß es. Außerdem entstanden getrennte Bereiche für Café und Literaturhaus sowie eine neue Café-Küche.

Das Literaturhaus sei 26 Monate geschlossen gewesen. «In der Zeit haben wir unsere Veranstaltungen in die Stadt getragen und in den Bezirken mit verschiedenen Kooperationspartnern zusammengearbeitet», sagte Büroleiterin Dorothea Reidenbach der Deutschen Presse-Agentur.





Vom Tortentempel zur Pizzeria

Der Magdeburger Industrielle Hermann Gruson ließ die Villa Ende des 19. Jahrhunderts als Hochzeitsgeschenk für seine Tochter Louise und ihren Ehemann Richard Hildebrandt erbauen. 1986 öffnete das Literaturhaus Berlin erstmals seine Türen für das Publikum in der Villa, heißt es in der Chronik.

Im Kranzler, eine der bekanntesten historischen Kaffeehaus-Adressen des Landes, sind die Zeiten des klassischen Tortentempels vorbei. Im traditionsreichen Café mit dem bekannten rot-weiß gestreiften Baldachin über dem Dachrestaurant wird nun neapolitanische Pizza serviert. «Circolo Popolare» heißt das italienische Restaurant, das dort eröffnet.