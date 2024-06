Berlin (dpa/bb) – Die Abgeordneten der Berliner Linke-Fraktion wollen keine VIP-Tickets für die Fußballeuropameisterschaft annehmen. Innen- und Sportsenatorin Iris Spranger (SPD) habe den Abgeordneten 21 Freitickets für EM-Spiele in Berlin angeboten, teilte die Fraktion am Dienstag mit. Darunter seien drei Tickets für das Finale, zwei für das Halbfinale und fünf für das Viertelfinale, jeweils aus der Kategorie 1. Verbunden mit den Tickets sei eine Einladung zu einem Vorempfang, um sich auf das Spiel einzustimmen. «Der Gesamtwert der Tickets entspricht rund 7000 Euro.» Der Vorstand der Linksfraktion habe entschieden, diese Tickets nicht in Anspruch zu nehmen.

«Als Mitglieder des Berliner Abgeordnetenhauses repräsentieren wir oft und gern nicht nur unsere Fraktion und unsere Partei, sondern bei vielen Gelegenheiten auch unser Berlin», kommentierten die beiden Fraktionsvorsitzenden Anne Helm und Carsten Schatz die Entscheidung. «Bei den Spielen der Fußball-EM finden wir aber, dass nicht wir Abgeordnete, sondern vielmehr ehrenamtlich im Sport engagierte Menschen es verdient hätten, unsere Stadt zu repräsentieren.»

Die Linke machte deshalb folgenden Vorschlag: «Da es uns selbst nicht möglich ist, die Tickets weiterzugeben, wünschen wir uns von der Sportsenatorin, dass sie diese insbesondere an Jugendtrainerinnen und -trainer weitergibt.»

Gerade an denen mangele es, weshalb es nicht genügend Plätze für Kinder in Vereinen gebe. «Wir selbst werden die Spiele wie viele andere Berlinerinnen und Berliner gemeinsam mit Freundinnen und Freunden zu Hause, im Garten oder zusammen mit Fußballfans aus ganz Europa in der Kneipe oder dem ein oder anderen Event schauen.»

Bisher war bereits bekannt, dass alle Senatorinnen und Senatoren zwei kostenlose Tickets für EM-Spiele in Berlin bekommen sollen. Nach Angaben der Senatsverwaltung für Inneres und Sport ist für den Regierenden Bürgermeister Kai Wegner (CDU) und Senatorin Spranger sogar für alle sechs Spiele im Berliner Olympiastadion jeweils ein VIP-Ticket vorgesehen.

Die Europameisterschaft in Deutschland findet vom 14. Juni bis 14. Juli statt, Berlin ist einer der Austragungsorte des Turniers. Vor dem Brandenburger Tor wird es eine Fanmeile für Public Viewing geben.