Eberswalde (dpa/bb) – Die Linke in Brandenburg will rund drei Monate vor der Landtagswahl auf einem Landesparteitag in Eberswalde ihr Wahlprogramm beschließen. In einem Antrag dringt die Parteispitze auf eine Landeswohnungsbaugesellschaft, um den öffentlichen Wohnungsbestand zu sichern, Neubau zu ermöglichen und günstige Konditionen für Mieterinnen und Mieter zu garantieren.

Die Linke fordert darin außerdem eine stärkere Bekämpfung von Armut, regionale Klinikverbünde zur Sicherung von Krankenhäusern, mehr Kontrolle des US-Elektroautobauers Tesla in Grünheide und eine staatliche Beteiligung der Ölraffinerie PCK in Schwedt.

In einer Umfrage des Instituts Insa für «Märkische Allgemeine» (MAZ), «Märkische Oderzeitung» (MOZ) und «Lausitzer Rundschau» (LR) kam die frühere Co-Regierungspartei im Mai bei der Sonntagsfrage auf 6 Prozent.