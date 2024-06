Berlin (dpa/bb) – Nach dem Willen von Linke und Grünen im Berliner Abgeordnetenhaus sollen Ehrenamtliche aus dem Berliner Sport die kostenlosen Tickets für Fußball-EM-Spiele bekommen, die für die Parlamentarier vorgesehen waren. Das teilten die Fraktionen der beiden Parteien am Mittwoch gemeinsam mit. Eine Liste mit Vorschlägen dazu sei an die Sportverwaltung übermittelt worden. Darauf stehen 55 Namen, unter anderem von Jugendtrainern, Schiedsrichtern oder Ehrenamtlichen im Sport, die sich für Geflüchtete engagieren.

Tickets gehen als Zeichen der Wertschätzung an Ehrenamtliche

«Der Berliner Sport lebt durch die vielen ehrenamtlich Engagierten. Wir freuen uns ihnen unsere Tickets für die EM Spiele als Zeichen der Wertschätzung zur Verfügung stellen zu können», sagte die sportpolitische Sprecherin der Grünen-Fraktion, Klara Schedlich. Die Fraktionsvorsitzenden der Linke, Anne Helm und Tobias Schulze, ergänzten, es sei zu begrüßen, das Sportsenatorin Iris Spranger (SPD) bereit sei, dem Vorschlag der beiden Parteien zu folgen, die Tickets auf Ehrenamtliche aus dem Berliner Sport zu übertragen.

«Mit Verwunderung haben wir allerdings zur Kenntnis genommen, dass die Senatorin für Sport hierfür die Übersendung namentlicher Vorschläge wünscht. Wir hätten erwartet, dass die Senatsverwaltung für Sport selbst über ausreichend Übersicht und Verbindungen zu den Berliner Sportvereinen verfügt, um diesen die von uns nicht genutzten Tickets anzubieten.»

Linke hofft auf zügige Übergabe der Tickets

Die Vorschlagsliste spiegele die Vielfalt des Berliner Breitensports und umfasse Ehrenamtliche aus verschiedenen Sportarten und Bezirken, darunter aus migrantischen, inklusiven, queeren Vereinen. «Wir hoffen, dass die Tickets jetzt zügig an die Engagierten übergeben werden und wünschen viel Spaß bei der EM.»

Die beiden Fraktionen hatten am Dienstag erklärt, keine kostenlosen Tickets für Spiele der Fußball-EM annehmen zu wollen. Laut der Sportverwaltung wurden allen fünf Fraktionen Eintrittskarten für EM-Spiele in Berlin angeboten. Innen- und Sportsenatorin Spranger hatte darauf hingewiesen, dass die kostenlosen Karten vom europäischen Fußballverband Uefa zur Verfügung gestellt würden und die Sportverwaltung dem Verband Vorschläge zur Verteilung unterbreite. Sie hatte angeboten, die Liste an die Uefa weiterzuleiten, wenn die Linke-Fraktion konkrete Adressaten für die Tickets namentlich benenne.

Die Europameisterschaft in Deutschland findet vom 14. Juni bis 14. Juli statt, Berlin ist einer der Austragungsorte des Turniers. Vor dem Brandenburger Tor wird es eine Fanmeile für Public Viewing geben.