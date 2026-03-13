Berlin (dpa/bb) – Die Berliner Linke stellt die Wohnungs- und Mietenpolitik in den Mittelpunkt ihres Wahlkampfes für die Wahl zum Abgeordnetenhaus. Das kündigte Spitzenkandidatin Elif Eralp bei der Vorstellung des Wahlprogramms an. Die hohen Mieten seien die wichtigste soziale Frage. Viele Menschen machten sich Sorgen vor der nächsten Mieterhöhung. «Damit Berlin wieder bezahlbar wird, müssen die Mieten sinken», sagte Eralp.

Die Politikerin kündigte für den Fall einer Regierungsübernahme nach der Wahl am 20. September ein Sofortprogramm in der Wohnungspolitik an. Es umfasst an erster Stelle einen Mietendeckel und einen Räumungsstopp bei den landeseigenen Wohnungsunternehmen mit etwa 400.000 Wohnungen. Teil des Pakets ist zudem die Gründung eines Landesamts für Mieterschutz, das gegen überhöhte Mieten vorgehen, geltende Regeln durchsetzen und Mietern zu ihrem Recht verhelfen soll.





«Sicher-Wohnen-Gesetz»

In einem «Sicher-Wohnen-Gesetz» will die Linke Vermieter mit mehr als 50 Wohnungen verpflichten, bei Neuvermietung mindestens jede dritte an Menschen zu vergeben, die weniger Geld haben und über einen Wohnberechtigungsschein (WBS) verfügen. Laut Eralp könnten so 17.000 preiswerte Wohnungen pro Jahr geschaffen werden.

Umsetzen will die Linke den erfolgreichen Volksentscheid zur Enteignung großer Wohnungskonzerne aus dem Jahr 2021. Damit würden Eralp zufolge über 200.000 Wohnungen in kommunale Hand zurückgeführt und so bezahlbar gehalten. Schließlich plant die Partei ein kommunales Wohnungsbauprogramm, um über zehn Jahren zusammen 75.000 Sozialwohnungen zu schaffen.