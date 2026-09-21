Berlin (dpa/bb) – Berlins Innensenatorin Iris Spranger (SPD) sieht eine mögliche Koalition mit der Partei Die Linke kritisch und verweist auf Sorgen um die Sicherheit. «Ich bin sehr gespannt, ob sie tatsächlich bei so einer Sicherheitslage den Verfassungsschutz abschaffen wollen oder noch besser der Polizei oder Feuerwehr die Grundlage nehmen», sagte Spranger vor dem Treffen des SPD-Landesvorstandes zu Beratungen über die Lage nach der Abgeordnetenhauswahl. «Dass ich das als Innensenatorin nicht gutheißen kann, das liegt in der Natur der Sache.»

Zu dem Besuch des bekannten Oberhauptes des arabischstämmigen Remmo-Clans bei einer Wahlveranstaltung des möglichen Koalitionspartners Die Linke sagte Spranger: «Das fand ich sehr interessant. Dass Herr Remmo sich freut, wenn Polizei und Feuerwehr dann weniger Einfluss haben in Berlin und dass er das gut findet, das ist ja wohl klar. Aber dass ich das als Innensenatorin nicht dulden kann, das ist wohl auch klar.»





Sie rechne nun mit einer Einladung der Linken zu Sondierungsgesprächen für eine Dreier-Koalition mit den Grünen. «Wir werden natürlich mit rein gehen in die Verhandlungen.» Wie die SPD sich inhaltlich positioniere, werde man besprechen.