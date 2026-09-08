Berlin (dpa/bb) – Die Linke-Bundestagsfraktionschefin Heidi Reichinnek hofft nach dem schlechten Abschneiden ihrer Partei in Sachsen-Anhalt auf einen Wahlerfolg in Berlin. «Ich war Sonntag ja in Sachsen-Anhalt», sagte sie am Abend bei einer Wahlkampfveranstaltung in Berlin-Lichtenberg. «Auch wenn es hier in Berlin zum Glück ganz anders aussieht, ist es halt einfach echt eine krasse Entwicklung, dass jetzt zum ersten Mal seit 1945 eine rechtsextreme Partei in einem Bundesland die stärkste Kraft geworden ist.»

Das sei eine Zäsur. «Aber Aufgeben ist ja keine Option», sagte Reichinnek. «Vor allem, wenn wir hier in Berlin die Chance haben, wirklich was ganz anderes zu schaffen. Weil am 20. September kann was richtig Krasses passieren», so die Politikerin mit Blick auf die Berliner Linke-Spitzenkandidatin Elif Eralp. «Wir könnten zum ersten Mal eine linke Bürgermeisterin haben.»





Reichinnek wünscht sich einen Wahlerfolg in der Hauptstadt

Wenn die Linke bei der Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus stärkste Partei werde, sei das ein positives Zeichen nicht nur nach Sachsen-Anhalt, sondern ins ganze Land. «Ich meine, was ist das für ein Aufbruchssignal? Das wäre ja einfach mal genau das, was wir jetzt alle brauchen, um aus diesem Tief rauszukommen», sagte Reichinnek. «Ja, das wäre mein ganz, ganz großer Wunsch.»

Bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt war die AfD am Sonntag mit 43,8 Prozent der Stimmen mit Abstand stärkste Kraft geworden. Die CDU stürzte auf 17,2 Prozent ab, die Linken auf 8,6 Prozent. In den Umfragen zur Abgeordnetenhauswahl in Berlin lag die Linke zuletzt zusammen mit CDU und AfD auf den vorderen Plätzen. Linke-Spitzenkandidatin Eralp setzt auf eine Koalition mit Grünen und SPD, für die es in den Umfragen rechnerisch eine Mehrheit gibt.