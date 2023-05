Potsdam (dpa/bb) – Die Linke-Fraktion im Brandenburger Landtag fordert den Erhalt eines flächendeckenden Filialnetzes der Mittelbrandenburgischen Sparkasse. «Die Sparkasse gehört zur Daseinsvorsorge, da hilft auch kein Online-Banking», sagte Fraktionschef Sebastian Walter am Dienstag im Landtag. Er verwies darauf, dass auch in der Uckermark Filialen geschlossen werden sollen. Die Mittelbrandenburgische Sparkasse hatte vergangene Woche angekündigt, dass 30 ihrer 141 Filialen geschlossen werden sollen. In 8 Fällen sollen dort auch keine Geldautomaten mehr angeboten werden.

Daher wolle die Linke im Landtag eine entsprechende Änderung des Sparkassen-Gesetzes beantragen, sagte Walter. Dort müsse festgeschrieben werden, dass die Sparkassen ein flächendeckendes Filialnetz bereithalten müssten. Denkbar seien auch wöchentliche Beratungstermine mit einem Sparkassenbus oder in Amtsstuben.

Die Fraktion BVB/Freie Wähler signalisierte Unterstützung. Die Versorgung der Bürger mit Bargeld und Beratung für bestimmte Geldgeschäfte müssten gewährleistet sein, sagte Fraktionschef Péter Vida. Seine Fraktionskollegin Christine Wernicke aus der Uckermark sagte, dass Vertreter der Landkreise in den Aufsichtsräten der Sparkassen säßen und Einfluss nehmen könnten. «Es ist nicht hinnehmbar, dass immer mehr Infrastruktur abgebaut wird», sagte sie.