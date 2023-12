Potsdam (dpa/bb) – Brandenburgs Landtagspräsidentin Ulrike Liedtke hat das Parlament mit einem Gedicht von Theodor Storm in die Weihnachtspause verabschiedet. «Jeder Tag in unserem Leben sollte ein Weihnachtstag sein, wo wir Frieden und Freude empfangen und austeilen», sagte Liedtke am Mittwoch in Potsdam. Der Text sei «wirklich für unsere Situation passend».

Die Landtagspräsidentin beendete damit eine Sondersitzung, in der das Parlament nach dem Haushaltsurteil des Bundesverfassungsgerichts mehrheitlich eine Notlage für 2024 erneut ausrief. Damit soll das milliardenschwere Brandenburg-Hilfspaket in der Energiekrise abgesichert werden. Die Verabschiedung in die Weihnachtspause mit Gedicht hat bei Liedtke Tradition.