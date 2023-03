Berlin (dpa) – FDP-Chef Christian Lindner hat die Rede von König Charles III. im Bundestag gelobt. «King Charles hat hier eine, wie ich finde, liebenswürdige, sehr persönliche Erklärung zur deutsch-britischen Freundschaft abgegeben, mit viel Humor», sagte der Bundesfinanzminister am Donnerstag dem Sender Welt. «Und ich glaube, das hat wirklich was gebracht, auch für den Alltag, so dass Briten und Deutsche trotz und nach dem Brexit doch näher zusammenkommen.»

Auch die FDP-Verteidigungspolitikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann zeigte sich angetan. «Ich fand die Mischung zwischen britischem Humor und großer Ernsthaftigkeit extrem gut», sagte sie den Zeitungen der Mediengruppe Bayern. «Und er ist auch einfach sympathisch.»

Der Grünen-Abgeordnete Felix Banaszak sagte der Zeitungsgruppe: «Die Rede fand ich an einigen Stellen amüsant. Und ich habe mich gefreut, dass er das Thema Erneuerbare so deutlich angesprochen hat.» Die CDU-Abgeordnete Serap Güler meinte: «Ich fand ihn sehr stark!» In der Rede sei alles drin gewesen: die enge Verbindung der Länder, Anerkennung des Ukraine-Engagements und «ganz wichtig: Humor».

Charles hatte seine Rede mittags im Bundestag gehalten und dabei unter anderem die umfangreiche deutsche Hilfe für die von Russland angegriffene Ukraine gewürdigt. Er sprach auch die engen Verflechtungen beider Länder an – vom Handel zu Zeiten der Hanse bis zu kulturellen und anderen Aspekten.