Berlin (dpa) – Der norwegische Kronprinz Haakon besucht am vierten und letzten Tag seiner Deutschlandreise die Hauptstadt Berlin. An diesem Donnerstag nimmt der Sohn des norwegischen Königs Harald V. zunächst an einer Gedenkveranstaltungen zum 9. November, dem Tag des Mauerfalls im Jahr 1989, an der Gedenkstätte Berliner Mauer teil.

Ehefrau und Kronprinzessin Mette-Marit stößt beim letzten Stopp seiner Reise dazu und wird den 50-Jährigen in Berlin begleiten. Zum 34. Jahrestag der Grenzöffnung zwischen Ost- und Westberlin gibt es in Berlin und Brandenburg zahlreiche Gedenkveranstaltungen.

Anschließend empfängt Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier das norwegische Paar im Schloss Bellevue. Zum Abschluss seiner Deutschlandreise treffen Haakon und Mette-Marit im Kanzleramt auf Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD).

Zuvor war Haakon allein bereits in München und Hamburg zu Gast. Dabei ging es um Themen wie Rüstung, Literatur, Schifffahrt und Energie.