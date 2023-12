Jänschwalde (dpa) – Nach fast 50 Jahren endet der reguläre Betrieb des Braunkohletagebaus in Jänschwalde nordöstlich von Cottbus. Die Bergleute des Kraftwerksbetreibers Leag veranstalten zum Abschied an diesem Freitagnachmittag (14 Uhr) einen feierlichen Schichtwechsel. Erwartet werden Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke, der nicht weit entfernt vom Tagebau aufgewachsen ist, und Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (beide SPD).

«Den Frauen und Männern gilt unser Respekt und unsere Achtung, die im Tagebau bei Wind und Wetter hart gearbeitet haben, damit wir zuverlässig unseren Strom aus der Steckdose ziehen können», hatte Regierungschef Woidke vorab gesagt.

Seit 1976 wird im Tagebau Braunkohle gefördert. Die Flächen werden in den kommenden Jahren rekultiviert, also wieder nutzbar gemacht. Dort sollen unter anderem Seen entstehen.

Der Energiekonzern Leag plant einen Umbau hin zu erneuerbaren Energien. Der Ausstieg aus der Stromgewinnung aus Braunkohle ist 2038 gesetzlich vereinbart. Wegen des hohen Kohlendioxid-Ausstoßes ist Braunkohle klimaschädlicher als andere Energieträger.