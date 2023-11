Berlin (dpa/bb) – Aktivisten der Klimaschutzgruppe Letzte Generation haben am Dienstagmorgen die Puschkinallee in Berlin an mindestens zwei Stellen blockiert. «Aktuell blockieren trotz der Eiseskälte mehrere Personen die Puschkinallee am Bernhard-Langwaldt-Weg sowie am Sowjetischen Ehrenmal», schrieb die Berliner Polizei auf der Online-Plattform X, ehemals Twitter, am Dienstag. Die Verkehrsinformationszentrale Berlin stellte einen Zusammenhang mit den Klimaschützern her.