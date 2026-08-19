Stahnsdorf (dpa/bb) – Freddie-Mercury-Straße, Tina-Turner-Straße und John-Lennon-Weg: Stahnsdorf im Süden von Berlin soll ein Rockmusiker-Viertel bekommen. Neun Straßen eines neuen Wohnbaugebiets der Gemeinde sollen künftig Namen von Rock ’n‘ Roll-Legenden tragen – zumindest wenn es nach Bürgermeister Bernd Albers (Bürger für Bürger) geht.

«Mit Vertretern moderner Musik wagen wir noch mehr Vielfalt und berücksichtigen bei der Namensgebung bewusst viele Frauen, denn sie sind bislang noch klar unterrepräsentiert», sagt Albers zur Begründung.





Klassische Musiker sind im Straßenbild von Stahnsdorf (Kreis Potsdam-Mittelmark) bereits verewigt: Im Komponisten-Viertel gibt es unter anderem Straßen mit den Namen von Beethoven, Bach, Schubert und Chopin. Auf Vorschlag der Gemeindeverwaltung sollen Musikerinnen und Musiker aus anderen Jahrhunderten dazu kommen: «gegen die Monotonie bei Straßennamen».

Idee einer David-Bowie-Straße scheiterte in Berlin

Neun Frauen und Männer aus dem Kreis der Hall of Fame des Rock ’n‘ Roll sollen mit eigenen Straßen gewürdigt werden: Tina Turner, Madonna Ciccone, Aretha Franklin, Annie Lennox, Debbie Harry, Elvis Presley, John Lennon, David Bowie und Freddie Mercury.

Sie sollen die Planstraßen-Namen ersetzen:

Debbie-Harry-Weg Planstraße 1

Madonna-Ciccone-Straße Planstraße 2

Elvis-Presley-Straße Planstraße 3

David-Bowie-Straße Planstraße 4

Annie-Lennox-Weg Planstraße 5

Freddie-Mercury-Straße Planstraße 6

Tina-Turner-Straße Planstraße 7

John-Lennon-Weg Planstraße 8

Aretha-Franklin-Weg Planstraße 9

Presley, Lennon und Mercury gebe es bereits als Straßennamen in Deutschland, heißt es von der Gemeinde Stahnsdorf. Die fünf Musikerinnen sowie Bowie dagegen den Angaben zufolge noch nicht. In Berlin hatten Fans vor mehreren Jahren nach dem Tod von Bowie gefordert, die Hauptstraße in Schöneberg in David-Bowie-Straße umzubenennen. Der Musiker hatte hier in den 1970er Jahren gelebt. Umgesetzt wurde die Idee nicht.

«Stahnsdorf rockt» lautet der Name der Beschlussvorlage. Sie soll ab dem 1. September nach der politischen Sommerpause in den Gremien ein Thema sein. Bis Häuser und Straßen in dem betreffenden Bebauungsplan-Gebiet «Schmale Enden II» fertig sind, könne es zwar noch dauern, so Albers. «Aber wenn die Grundstücke in der Siedlung baureif sind, soll die Frage nach den Straßennamen bereits entschieden sein.»