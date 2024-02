Potsdam (dpa/bb) – Brandenburgs Integrationsbeauftragte, Doris Lemmermeier, hat die Bemühungen ukrainischer Organisationen für Kriegsflüchtlinge gewürdigt. Sie seien eine «wichtige Brücke zur deutschen Gesellschaft», sagte sie laut einer Mitteilung vom Freitag. Lemmermeier betonte, dass der fortlaufende Krieg das Land und die Menschen noch immer belasteten. «Viele Ukrainerinnen und Ukrainer sind täglich in stetiger Sorge um ihre Angehörigen, ihre Väter, Männer, Brüder und Söhne.»

Russland hat die Ukraine am 24. Februar 2022 überfallen und führt seither einen Angriffskrieg gegen das Land. Mindestens 10.000 ukrainische Zivilisten, darunter Hunderte Kinder, haben nach Angaben der Vereinten Nationen durch den von Kremlchef Wladimir Putin befohlenen Überfall ihr Leben verloren. Etwa doppelt so viele seien verletzt worden.

Angesichts des zweiten Jahrestags des Krieges sagte Lemmermeier: «Wir gedenken des brutalen russischen Angriffskriegs auf die Ukraine vor zwei Jahren, doch dürfen wir dabei nicht vergessen, dass bereits seit 2014 ein Krieg in der Ostukraine tobt, der bereits viele Todesopfer forderte.» Am Samstag finden verschiedene Veranstaltungen zum Jahrestag in Potsdam statt.