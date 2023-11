Potsdam /dpa/bb) – Die Integrationsbeauftragte des Landes Brandenburg, Doris Lemmermeier, hat zunehmenden Populismus in der Migrationsdebatte kritisiert. «Nur weil der Populismus bei der AfD funktioniert, müssen wir nicht alle in Populismus verfallen», sagte sie der Deutschen Presse-Agentur in Potsdam. Lemmermeier kritisierte eine nach rechts driftende Rhetorik. Sie startete gemeinsam mit der Arbeitsgruppe Flucht und Asyl und anderen Organisationen vor kurzem einen «Aufruf für eine sachliche Migrationsdebatte in Brandenburg», den Unterstützer online unterzeichnen können.

Sie mache sich Sorgen, dass eine Stimmung gegen Migranten angeheizt werde. «Wenn wir so weiter Stimmung machen, muss man mit allem rechnen. Wir wollen doch nicht in die Baseballschläger-Jahre zurück», sagte Lemmermeier. Gemeint sind die Nachwendejahre, in denen rechte Gewalt im Osten Deutschlands eskalierte. «Ich würde alle auffordern, ein paar Schritte in der Rhetorik zurückzutreten.»

Am Montag wollen die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) über den Kurs in der Migrationspolitik und eine Begrenzung der Flüchtlingszahlen reden. Diskutiert wird neben Finanzierungsfragen auch, ob Bargeldzahlungen für Asylbewerber durch Bezahlkarten und Sachleistungen ersetzt werden sollten.

Die Integrationsbeauftragte hält Sachleistungen für Asylbewerber für den falschen Weg. «Wir können nicht bestimmen, wie sie ihr Geld ausgeben», sagte Lemmermeier. Das stelle die Betroffenen «in eine Ecke» und lasse den Eindruck entstehen, dass sie «zuviel Geld bekommen und damit das Falsche machen».

Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) hatte im Oktober die Einführung einer Bezahlkarte für Asylbewerber vorgeschlagen. «Wir müssen auch Fehlanreize für illegale Zuwanderung begrenzen», hatte er gesagt. Brandenburgs Innenminister Michael Stübgen (CDU) dringt seit längerem auf eine stärkere Begrenzung des Zuzugs.